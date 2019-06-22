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غادة عبدالرازق :مبروك فوز المنتخب "جون ترزيجيه جامد جدا"

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غادة عبدالرازق :مبروك فوز المنتخب "جون ترزيجيه جامد جدا" غادة عبدالرازق :مبروك فوز المنتخب "جون ترزيجيه جامد جدا"

الموجز

قالت الفنانة عبد الرازق"، خلال تغريدة لها على موقع "تويتر": "مليوووووووون مبروك للمنتخب الفوز، وإن شاء الله نكسب بطولة الأمم الأفريقية، جون جامد جداااااا، تريزيجيه".

و فاز منتخب بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود حسن ترزيجية، لاعب نادي قاسم الباشا التركي.

ويلعب الوطني بالمجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، الكونغو الديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب القاهرة الدولي.

وتواجه المنتخب المصري والزيمبابوي في 13 مباراة فاز المنتخب الوطني، خلال 8 مواجهات، مقابل فوز وحيد لزيمبابوي وتعادلا فى 4 مباريات.

بينما استطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 21 مرة، استقبلت شباك الفراعنة 11 هدفا، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

يشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبا، هي: مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

الموجز

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