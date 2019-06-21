محدث..أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 4%عند التسوية مع مخاوف نقص الإمدادات

مباشر: صعدت أسعار العقود الآجلة للبنزين بنحو 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإبلاغ عن حريق هائل وانفجارات في مصفاة للخام في فيلادلفيا، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وأظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجار وحرائق في مصفاة فيلادلفيا، لكن مع عدم وجود تقارير بشأن أي إصابات كبيرة ناجمة عن الحريق.

وقالت شبكة "إن.بي.سي فيلادلفيا" إن سلسلة من الانفجارات الكبيرة هزت المجمع في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت نيويورك.

والمجمع الذي يقع في جنوب فيلادلفيا، هو مشروع مشترك بين شركة سونوكو ومجموعة كارلايل وقادر على معالجة حوالي 335 ألف برميل من الخام يومياً ويوظف نحو ألف شخص.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للبنزين تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة 3.9 بالمائة لتصل إلى 1.856 دولار للجالون وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 30 مايو/أيار الماضي.

وخلال الأسبوع الجاري، سجلت أسعار البنزين الأمريكي مكاسب أسبوعية نحو 7 بالمائة.