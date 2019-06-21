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عضو بالفيدرالي: طالبت بخفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس

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عضو بالفيدرالي: طالبت بخفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس عضو بالفيدرالي: طالبت بخفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس

مباشر: قال عضو في الاحتياطي الفيدرالي إنه دعا المركزي الأمريكي إلى خفض معدل الفائدة بمقدار 0.50 بالمائة في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وقرر المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، متوقعاً أن يتم خفضها في العام المقبل.

وأضاف "نيل كاشكاري" رئيس الفيدرالي في "مينيابوليس" خلال مقال عبر الموقع الإلكتروني للبنك، اليوم الجمعة: "دعوت إلى تخفيض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة والالتزام بعدم زيادتها مرة أخرى حتى يصل التضخم الأساسي إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة بشكل مستدام".

وتابع عضو الفيدرالي بأن هذا الإجراء القوي بشأن السياسة النقدية مطلوب في الوقت الحالي لإعادة التضخم بالقرب من مستهدف البنك.

وكان الفيدرالي خفض توقعاته لمعدل التضخم في العام الجاري إلى 1.5 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة  في تقديرات مارس/آذار الماضي

وتتوافق آراء "كاشكاري" مع تصريحات من أعضاء الفيدرالي اليوم والذين أكدوا على وجود مبررات قوية لخفض معدلات الفائدة.

يذكر أن "كاشكاري" ليس عضواً مصوتاً في لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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