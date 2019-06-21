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"كيه.إل.إم" الهولندية تعتزم عدم التحليق فوق مضيق هرمز

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"كيه.إل.إم" الهولندية تعتزم عدم التحليق فوق مضيق هرمز "كيه.إل.إم" الهولندية تعتزم عدم التحليق فوق مضيق هرمز

مباشر: ذكرت شركة الطیران الھولندیة "كیه. إل. إم"، أنها قررت عدم التحلق فوق مضیق ھرمز، على خلفية تحذيرات الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة بعد إسقاط إیران طائرة استطلاع لها بدون طیار.

وأفاد المتحدث باسم "كیه.إل.إم"، نقلاً عن نقلت "إن.أو.إس" الهولندية: "السلامة تتصدر أولویاتنا.. كما أننا نتابع جمیع التطورات المتعلقة بسلامة المجال الجوي عن كثب وننظم عملیة التشغیل بطریقة تضمن سلامة الطیران"، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

ويشار، إلى أن الخطوة الأخيرة تأتي عقب قرارات شركات الطیران الأوروبیة الأخرى التي عدلت مسارات رحلاتھا الجویة التي تحلق فوق المنطقة المحددة على إثر تنبیه أصدرته الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة.

وقررت الخطوط الجوية الإيطالية تعديل مسار رحلاتھا إلى الھند بعیدا عن أجواء مضیق هرمز، لتنضم إلى العديد من الدول التي اتخذت إجراء مماثل.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية اليوم، تحويل مسار رحلاتها بعيدا عن مضيق هرمز؛ عقب إسقاط إيران أمس الخميس، طائرة أمريكية بدون طيار فوق المضيق.

وأفاد متحدث باسم "طيران الإمارات"، اليوم أيضا، إن الشركة اتخذت إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن أي مخاطر محتملة، نظراً للأوضاع الراهنة.

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