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الأرجنتين تحقق أكبر فائض مالي أولي في 8 سنوات

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الأرجنتين تحقق أكبر فائض مالي أولي في 8 سنوات الأرجنتين تحقق أكبر فائض مالي أولي في 8 سنوات

مباشر: ارتفعت عملة الأرجنتين بأكثر من 1 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن حققت البلاد أكبر فائض مالي أولي في 8 سنوات.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة في الأرجنتين أن الدولة سجلت فائضاً مالياً أولياً بلغ 25.97 مليار بيزو (600 مليون دولار) خلال مايو/أيار الماضي، مقابل عجز قدره 7.8 مليار بيزو خلال نفس الفترة من العام 2018.

ويعتبر هذا هو أكبر فائض مالي أولي تسجله الأرجنتين المثقلة بالديون منذ عام 2011.

وحققت الأرجنتين فائضاً مالياً أولياً بلغ 449 مليون بيزو في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن سجلت فائضاً بلغ 10.347 مليار بيزو في الربع الأول من العام الجاري.

وتحاول الأرجنتين بقيادة الرئيس موريسيو ماكري تقليل نفقات القطاع العام تماشياَ مع الخط الائتماني من قبل صندوق النقد الدولي البالغ 57 مليار دولار.

ويترقب المستثمرون الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحلول الساعة 4:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنسبة 0.9 بالمائة لتتراجع العملة الأمريكية إلى 42.95 بيزو.

مباشر (اقتصاد)

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