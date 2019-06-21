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مهاتير محمد: "جولدمان ساكس" عرض 241 مليون دولار للتسوية

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مهاتير محمد: "جولدمان ساكس" عرض 241 مليون دولار للتسوية مهاتير محمد: "جولدمان ساكس" عرض 241 مليون دولار للتسوية

مباشر: قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن بنك "جولدمان ساكس" عرض مليار رينجيت ماليزي (241 مليون دولار) لتسوية قضايا فساد في صندوق الاستثمار الحكومي "1 إم.دي.بي".

ووصف مهاتير محمد في مقابلة مع محطة بلومبرج الأمريكية على هامش قمة أعمال بلومبرج آسيان في بانكوك، اليوم الجمعة، هذا المبلغ بأنه "قليل" عند المقارنة مع الأرقام الضخمة التي حققها البنك.

وأشار إلى أن البنك الأمريكي حصل على عمولة كبيرة لتأمين جمع 6.5 مليار دولار من خلال السندات لصالح صندوق الاستثمار الحكومي "1 إم.دي.بي".

وحدثت تلك الواقعة في عامي 2012 و2013 أيّ قبل تصعيد مهاتير محمد إلى السلطة في العام الماضي والذي تعهد باسترداد ما حصل عليه "جولدمان ساكس" آنذاك.

وتربح بنك "جولدمان ساكس" 593 مليون دولار مقابل العمل على مبيعات ديون الصندوق الماليزي، وهو ما يفوق ما تحصل عليه البنوك عادةً مقابل مثل هذه الصفقات الحكومية.

وقال رئيس وزراء ماليزيا: "لقد عرضوا بعض التعويض القليل، وهذا لا يكفي.. ويبدو أنهم ليسوا على استعداد لتقديم مبلغ معقول من المال".

ويواجه بنك "جولدمان ساكس" عمليات تدقيق في الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة بسبب دوره في مساعدة صندوق "1 إم.دي.بي" على جمع أموال.

وتقدمت ماليزيا باتهام جنائي ضد 3 موظفين في البنك الأمريكي في حين وجه المدعون الأمريكيون اتهامات لاثنين من المصرفين السابقين.

مباشر (اقتصاد)

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