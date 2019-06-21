بعد الصعود القوي.. "سيتي جروب" يتوقع ارتفاع أسعار الذهب 14%

مباشر: يرى محللون في "سيتي جروب" أن الموجة الصاعدة في أسعار الذهب مبررة، وسط توقعات بمكاسب إضافية بنحو 14% في غضون الـ12 شهراً المقبلة.

وقال محللون بالبنك الأمريكي بقيادة "آكاش دوشي"، اليوم الجمعة، إن سعر المعدن الأصفر قد يتراوح بين 1500 إلى 1600 دولار للأوقية في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة.

ويعتبر هدف الـ1600 دولار للأوقية في سعر الذهب أعلى بنحو 14 بالمائة عن المستويات الحالية للمعدن البالغة 1400 دولار للأوقية والتي يسجلها للمرة الأولى منذ عام 2013.

كما تشير توقعاتهم الأكثر تفاؤلاً إلى وصول الذهب لمستوى 1500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2019، نقلاً عن موقع ماركت ووتش.

ويوضح المحللون أنه يمكن تحقيق هذه التوقعات في 4 حالات، إذا قامت البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة إلى الصفر.

أما الحالة الثانية فتكمن في استمرار البنوك المركزية في تحفيز الاقتصاد، أو بدء الأسواق المالية في تسعير مزيداً من برامج التيسير الكمي.

وبالنسبة للحالة الرابعة، فتكمن في تحول معدلات الفائدة الحقيقية (مع استبعاد أثر التضخم) في الولايات المتحدة إلى النطاق السالب.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر إرجاء خطوة خفض معدل الفائدة إلى العام المقبل لكنه أسقط نهج التحلي بالصبر من بيان السياسة النقدية الأخير.

وفي بداية العام، كان المحللون في "سيتي جروب" يرون أن سعر الذهب سيصل إلى مستوى 1400 دولار للأوقية في فترة تتجاوز من 6 إلى 12 شهراً.

لكنهم يتوقعون الآن أن يصل سعر المعدن إلى 1450 دولاراً للأوقية في غضون ثلاثة أشهر قادمة.

وفي العادة، يكون المحللون متفائلين إزاء الذهب في أوقات القلق حيال الاقتصاد العالمي والأوضاع التجارية وخسائر الأسهم.

وبحلول الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1401.60 دولار للأوقية.