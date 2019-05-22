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الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

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الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

كتبت هند مختار

أعلنت خلال اجتماعها الأسبوعى، اليوم الأربعاء، تخصيص 300 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم، والقرى الأكثر احتياجا، سعيا إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جرى تخصيص المبلغ من خلال وزارة الأوقاف، بواقع 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، و100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع، أن تخصيص المبلغ يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف، وجهودها المتواصلة فى خدمة...

الموجز

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