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شاهد على تاريخ الحياة البرلمانية منذ عام 1824.. تعرف على مقتنيات متحف البرلمان

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شاهد على تاريخ الحياة البرلمانية منذ عام 1824.. تعرف على مقتنيات متحف البرلمان شاهد على تاريخ الحياة البرلمانية منذ عام 1824.. تعرف على مقتنيات متحف البرلمان

لا شك أن متحف البرلمان شاهد  على تاريخ الحياة النيابية الحديثة في ، منذ إنشاء المجلس العالي عام 1824 وحتى تشكيل آخر برلمان فى عام 2015، ويضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، ومقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى المجلس.
 
ويستعرض "اليوم السابع" مقتنيات المتحف على النحو التالى :
1. يضم المتحف مستنسخات من العصرين القبطي والإسلامي في مصر وحتى مصر الحديثة وصولا إلى الوقت الحاضر.
2. يضم العربة الملكية التي كانت تقل ملك مصر.
3. وثائق وصور...

الموجز

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