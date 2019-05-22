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استقرار أسعار الذهب مع ترقب إعلان محضر الفيدرالي

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استقرار أسعار الذهب مع ترقب إعلان محضر الفيدرالي استقرار أسعار الذهب مع ترقب إعلان محضر الفيدرالي

مباشر: استقرت الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تسعى للتعافي من أدنى مستوى في أسبوعين قبيل محضر الفيدرالي، وفي انتظار التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند 1273.20 دولار للأوقية.

وعند تسوية جلسة أمس تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند 1273.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد منذ 2 مايو/أيار الجاري، كما أنه انخفض أثناء الجلسة إلى مستوى 1268.97 دولار للأوقية.

وفيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمئة مُسجلاً 1273.17 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.071، حيث أنه قريب من أعلى مستوى في نحو شهر.

وتزامن مع تراجع أداء الذهب ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، حيث صعد مؤشر "داو جونز" بما يقرب من 200 نقطة إلى 25877.3 نقطة في ختام جلسة أمس، وذلك بدعم قطاع التكنولوجيا الذي زاد بنسبة 1.2 بالمئة.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، فصرح السفير الصيني لدى الولايات المتحدة بأن بكين على استعداد لاستئناف المحادثات مع واشنطن، ولكنه ألقى باللوم على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتغير رأيه بشكل متكرر تجاه الصفقات.

ومن المقرر أن يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن محضر اجتماعه الأخير.

مباشر (اقتصاد)

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