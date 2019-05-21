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محدث.. أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

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محدث.. أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً مع قوة العملة الأمريكية محدث.. أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

مباشر: عمقت  الذهب خسائرها لنحو 5 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي، ووسط تطورات تجارية.

وتأثر المعدن النفيس سلباً بصعود الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أسبوعين ونصف ومكاسب أسواق الأسهم الأوروبية وإشارت العقود الآجلة إلى اتجاه البورصة الأمريكية للصعود بالمستهل.

وتراجعت حدة القلق بشأن الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان  الأمريكية أنها موافقة على استمرار "هواوي" في شراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي "هواوي".

 

وبحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.4 بالمئة عند 1272.70 دولار للأوقية، فاقداً 4.60 دولار.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1272.86 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 3 مايو/آيار.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمئة إلى 98.112، وهو قريب من أعلى مستوى في أسبوعين ونصف.

مباشر (اقتصاد)

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