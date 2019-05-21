سبب انفصالها عن عمرو دياب وعلاقتها بأحمد الفيشاوي.. 3 حكايات عن شيرين رضا

كتب- بهاء حجازي:

تصدرت الفنانة شيرين رضا، قائمة الكلمات الرائجة بموقعي "جوجل وتويتر" بعد إذاعة حلقتها اليوم مع الفنان رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال"، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة شيرين رضا.

- البداية الفنية:

ولدت شيرين رضا في 12 يوليو 1968، والدها محمود رضا، بطل فيلم "غرام في الكرنك" والذي أسس مع شقيقه علي رضا، "فرقة رضا للفنون الشعبية"، وبدأت شيرين في عمر 11 سنة كفتاة إعلانات، وفي عام 1989 لفتت شيرين الأنظار عندما قامت ببطولة "فوازير فنون"، وهو عرض تلفزيوني استعراضي ضمن سلسلة شهيرة اعتاد تقديمها المخرج الراحل "فهمي...