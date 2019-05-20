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تحذير لسكان مكة

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وأشارت الإدارة في تحذيرها إلى ورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة الأتربة والغبار خلال هذا اليوم.

وطالب الرائد نايف الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة، الجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، بحسب وكالة الأنباء "واس".

وشدد على ضرورة البعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

SputnikNews

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