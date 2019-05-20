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قلق أممي بشأن وقف إمدادات المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس

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قلق أممي بشأن وقف إمدادات المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس قلق أممي بشأن وقف إمدادات المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس

القاهرة — سبوتنيك. وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي من نيويورك، اليوم الاثنين:

"وفيما يتعلق بليبيا زملاؤنا قلقون للغاية من وقف إمدادات المياه إلى طرابلس، وهو ما أثر على حياة مليوني نسمة".

وأشار إلى أن الموظفين تركوا الموقع خوفا على حياتهم.

وقامت مجموعة مسلحة باقتحام موقع "الشويرف"، جنوب غرب ليبيا، مساء أمس الأحد، وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بمنظومة النهر الصناعي".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد.

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