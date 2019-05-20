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3 اجتماعات في الرياض... الجبير يستقبل مسؤولين أوروبيين

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3 اجتماعات في الرياض... الجبير يستقبل مسؤولين أوروبيين 3 اجتماعات في الرياض... الجبير يستقبل مسؤولين أوروبيين

ذكرت ذلك وكالة الأنباء (واس)، اليوم الاثنين 20 مايو/ آيار، مشيرة إلى أن الاجتماعات جرت بمقر وزارة الخارجية في الرياض.

ولفتت الوكالة إلى أن الجبير استقبل سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، حضر اللقاء.

كما عقد الجبير اجتماعا مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السعودية سايمون كولينز، وأجرى اجتماعا آخر مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، بحسب (واس)، التي أشارت إلى أنه ناقش خلال اللقائين، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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