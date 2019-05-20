مصدر: رئيس الوزراء العراقي يزور قطر والكويت للوساطة في الأزمة بين واشنطن وطهران

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بغداد — سبوتنيك. وأفاد مصدر قريب من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأن روسيا تتوسط لحل الأزمة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العراق ودول أخرى.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "روسيا من بين الدول التي تتوسط لحل الأزمة بين واشنطن وطهران بالإضافة إلى قطر والعراق وسويسرا وعمان واليابان".

وأوضح المصدر أن "رئيس الوزراء يعمل على تفعيل هذه الوساطة خلال زيارته إلى قطر والكويت خلال هذا الأسبوع".

وأشار المصدر إلى أن عبد المهدي "يزور خلال اليومين المقبلين قطر والكويت في جولة بالمنطقة، تأتي استكمالا لزيارة السعودية".

وزار وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله طهران اليوم الاثنين تزامنا مع تصاعد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وحلفائها في الخليج.

وكانت عمان ساهمت في الماضي في التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره محمد جواد ظريف، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وليس معلوما ما إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.