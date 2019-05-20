الأردن والإمارات يؤكدان أن أمنهما واستقرارهما واحد

جى بي سي نيوز :- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم محادثات مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلِ نهيان وزير الخارجية والعلاقات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تناولت المستجدات الإقليمية وآليات تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الصفدي والشيخ عبدالله عمق علاقات البلدين الاستراتيجية التي تتطور بشكل مستمر وفِي جميع المجالات برعاية مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين.

وشدد الوزيران على تضامن الأردن والإمارات الكامل في مواجهة جميع التحديات وعلى أن أمنهما واستقرارهما واحد.

وأكد الصفدي على أن الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الامارات الشقيقة في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها، كما شدد على ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصاله مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية الشقيقة الاسبوع الماضي بعد العملية التخريبية التي استهدفت أربع سفن مدنية في مياه الإمارات الاقليمية.

وبحث الوزيران التطورات في منطقة الخليج العربي التي يشكل أمنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدا على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية وعلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يفرض أن تقوم العلاقات الاقليمية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشددا على استمرار التنسيق والتشاور إزاء الأوضاع في المنطقة وسبل حل الأزمات التي تواجها بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية.