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أول زعيم عربي يلبي دعوة الملك سلمان

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وأعلن حساب "الرئاسة اللبنانية" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن "عون توافق مع رئيس سعد الحريري على أن يرأس الحريري وفد لبنان إلى القمة الاسلامية".

وجاء في رسالة الملك السعودي إلى الرئيس عون: "إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية ، وداعيا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

© REUTERS / POOL

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

SputnikNews

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