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"الحشد الشعبي" يعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" في صلاح الدين

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© Sputnik . Nazek Mohammed

وقالت القوات، في بيان لها، إن "قوات الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم من خمسة محاور بمشاركة القوات الأمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من داعش".

كما أشارت إلى أن العملية "مستمرة بإسناد طيران الجيش لحين تأمين جميع الأهداف المرسومة".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

لكن التنظيم يكرر بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.

SputnikNews

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