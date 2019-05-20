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وزير النفط: العراق لا يعتمد على إيران بالدرجة الأساسية بالطاقة

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وزير النفط: العراق لا يعتمد على إيران بالدرجة الأساسية بالطاقة وزير النفط: العراق لا يعتمد على إيران بالدرجة الأساسية بالطاقة

مباشر: قال وزير النفط العراقي، إن بلده لا يعتمد على إيران بالدرجة الأساسية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن العراق بلد شبه مستقل في ذلك المجال.

وأعرب ثامر الغضبان على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في جدة، وفقا لـ"سي إن بي سي عربية"، عن ثقته بأن العراق سيوفر الكهرباء بمعدلات أفضل هذا العام وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه، مؤكدا في الوقت ذاته وجود وفرة كبيرة من المياه.

وأضاف الغضبان، بأنه لم يحدث أي اضطرابات في جنوب العراق، مشيرا إلى أن ما حدث مع إكسون موبيل هو انسحاب جزئي من حقل غرب القرنة، معربا عن أمله بأن يكون ذلك الانسحاب مؤقتا.

وأكد الوزير، بأن العراق منفتح على التعاون مع الشركة الأميركية ومع غيرها من الشركات إن اضطر الأمر لذلك.

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