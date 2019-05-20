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صفقة القرن.. أمريكا تكشف 4 محاور للسلام والانتعاش في الشرق الأوسط

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صفقة القرن.. أمريكا تكشف 4 محاور للسلام والانتعاش في الشرق الأوسط صفقة القرن.. أمريكا تكشف 4 محاور للسلام والانتعاش في الشرق الأوسط

حسام رضوان
كشف مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية عن أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من خطة السلام بالشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن، والتي ستحتوي على "ورشة عمل" اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة.

وقال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الخطة ستتضمن 4 عناصر، تتمثل في البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأضاف أن الخطة تسعى إلى حل النزاعات التي أثرت على عملية السلام وتسببت بإطالة أجل نجاحها،...

الموجز

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