ارتفاع الطلب يحضر عسل النحل من الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات!

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تم الإعلان عن حملة تذوق حصرية من قبل EU BEE Honey والتي ستقام يوم الأربعاء 8 ديسمبر الساعة 7.30 مساءً في مقهى إيرويركس، دبي.

سيتمكن الحاضرون من تذوق الأطباق المحضّرة من قبل طاهي شهير والمكونة من عسل EU BEE Honey الشهي، والذي تم إنتاجه بمراعاة معايير سلامة الأغذية والجودة الأوروبية. بالتالي سيتمكن المشاركون من التعرف على الخصائص المميزة والخاصة بالعسل، والاستمتاع بنكهته ورائحته. بالإضافة إلى ذلك، سيتم شرح القيمة الغذائية التي يتمتع بها العسل.

تهدف هذه الحملة الأوروبية الممولة إلى الترويج لعسل النحل الأوروبي ذو الجودة العالية، حيث يتم إنتاجه بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، تسعى حملة EU BEE Honey للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، لزيادة الوعي بالمنتج ومنحهم الفرصة لتذوق العسل الأوروبي الاستثنائي.

منذ القدم، اختصت أوروبا بإنتاج العسل حيث أن تربية النحل تعد من أقدم أشكال تربية الحيوانات والأكثر انتشاراً. يتم تمثيل هذه الحملة الأوروبية من قبل شركة Bulgarian Organic Foods LTD (BOF) من بلغاريا كمنسق و Beekeeping Cooperative of Thasos في اليونان كشريك في المشروع.