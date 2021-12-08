آي سي ماركتس تحقق أعلى حجم تداول شهري على الإطلاق في نوفمبر بلغ 1.016 تريليون دولار أمريكي

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حققت شركة "آي سي ماركتس" أعلى حجم تداول شهري لها، بعد الارتفاع الحاد لأحجام تداولها عبر جميع فئات الأصول في نوفمبر.

ووفقاً لـ"آي سي ماركتس"، فإن تحقيق رقماً قياسياً في هذا الشهر هو نتيجة لتنويع منتجاتها، ونموها في أسواق جديدة، وزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء وظروف التداول المثلى التي دفعت العملاء للاستفادة من التقلبات العالية في الأسواق.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب النمو غير المسبوق الذي شهده العام الماضي القطاع العالمي لخدمات التداول بالتجزئة، حيث سجلت "آي سي ماركتس" حجم تداول بلغ 9.32 تريليون دولار لهذا العام. وتجاوزت أحجام تداول شهر نوفمبر أعلى مستوى تم تسجيله في مارس من هذا العام ويقدّر بتريليون دولار.

وقال أندرو بودزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي سي ماركتس" في معرض تعليقه على الأمر: "يسعدنا تزويد المتداولين في عدد متزايد من الأسواق بخيارات أكبر من أدوات التداول حتى يتمكنوا من تنويع حافظتهم والاستفادة من ظروف التداول المثلى".

وأضاف: "سيبقى المتداولون معنا للاستفادة من فروق الأسعار عالية التنافسية التي نقدمها وتلبية الطلبات بسرعة فائقة. لقد بذلنا جهوداً جمّة لتقديم تجربة تداول عالية الأداء تجذب المتابعين المخلصين من المتداولين عبر شبكة الإنترنت وتكافئهم على أعمالهم".