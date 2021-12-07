محافظ دمياط تتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية طبل

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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروع معالجة صرف صحي طبل، والذي يجري بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat"، وفقاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة والبرنامج، كما جاء ذلك خلال ترؤسها للاجتماع المُنعقد، اليوم بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والعميد خالد جمال الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي عدد من الجهات المعنية.



وبحثت الدكتورة منال محافظ، آخر التطورات بعد تنفيذ عدد من الأعمال الخاصة بمكونات المشروع تمهيدًا لتركيب المحطة المدمجة "الكومباكت" التي ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، كما ناقشت المحاور التنسيقية مع جميع الجهات لاستكمال الأعمال، وفقاً للجدول الزمني المحدد، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعداد الدراسات لاستصدار الموافقات البيئية.



وأكدت محافظ دمياط، على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق فيما بين جميع الجهات المختصة، والعمل على إزالة جميع المعوقات لإنجاز المشروع، وتحقيق الهدف من تنفيذه لتغطية قرية طبل بخدمات الصرف الصحي.