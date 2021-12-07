تداول بضائع وحاويات 29 سفينة متنوعة بميناء دمياط

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة متنوعة.



كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسالSEAN" SPIRIT"، والتي ترفع علم جزر الباهاما، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 48 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال، وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها، وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21988 طن تشتمل على 8598 طن رمل، و90 طن أسمنت، و8800 طن فوسفات، و2400 طن زيت، و2100 طن كسب فول صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60713 طن تشتمل على 4842 طن حديد، و8000 طن ذرة، و16174 طن قمح، و7795 طن فول، و7250 طن سلاج، و3652 طن سكر، و10000 طن كسب فول صويا، و3000 طن كسب عباد شمس، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات مثل "بطاطس، وبطاطا، وفاصوليا، وخرشوف، وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية مثل "ريحان، وبصل، وزعتر، وليمون، وبرسيم، وسمسم، ولب"، وفواكة "برتقال، ويوسفي، ورمان، وفراولة"، يتم تصديرها إلى "قطر، وسريلانكا، واستراليا، وأمريكا، وسلوفينيا، وهولندا، واليونان، وأمريكا، وألمانيا، وسلوفينيا، وانجلترا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 2110 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142742 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92588 طنا، كما غادرين قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4141 شاحنة.