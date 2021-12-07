ارتفاع قياسي لحركة الانترنت بنسبة 740% والصوتية 800% في جائزة stc الكبرى للفورمولا1 و67% من الحضور من أوروبا وامريكا واليابان

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أعلنت مجموعة stc في ختام سباق جائزة stc الكبرى للفورمولا1 التي استضافتها مدينة جدة على مدى ثلاثة أيام، عن تجاوز شبكة الاتصالات الخاصة بها، لساعات ذروة غير مسبوقة شهدتها منطقة الحدث، بارتفاع حركة الانترنت أكثر من 740% والحركة الصوتية إلى أكثر من 800%، وذلك نتيجة للإقبال الكبير من الجمهور الحاضر للفعالية من الداخل وضيوف التجوال الدولي القادمين من الخارج، والذين سجلوا أرقاماً قياسية بارتفاع العدد في ساعة الذروة لأكثر من 370%، كما بلغت نسبة عدد الزوار الحاضرين للسباق من دول أوروبا والأميركتان والصين وكوريا واليابان ودول الخليج 67%، كما تمت توسعة الشبكة في منطقة الحدث بسعات إضافية تربو على 275% على ما كانت عليه قبل الحدث بما فيها توسعات خاصة لشبكات الجيل الخامس.

ومن جهة أخرى رفع رئيس مجلس إدارة مجموعةstc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - التهنئة بمناسبة نجاح استضافة جائزة stc الكبرى للفورمولا1 في المملكة العربية السعودية.

كما قدم سموه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لجهودهم في نجاح هذا الحدث الدولي الهام.

ومن جانبه قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد بعد مشاركته بتتويج الفائزين بالسباق، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -. وقال: "نعتز بهذا الإنجاز الذي حققته المملكة والنجاح الكبير الذي شهدته الجائزة. ونفخر بالدور الذي قمنا به من تمكين هذا الحدث بالتقنيات الرقمية المتطورة."

الجدير بالذكر ان رعاية stc لهذا الحدث العالمي، تأتي تماشياً مع دورها في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة من خلال تسخير إمكانياتها الرقمية لسباق الفورمولا 1 العالمي.