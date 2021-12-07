الذكرى السنوية الرابعة لـ "Captain Tsubasa: Dream Team" والزي الرسمي لنادي برشلونة يظهر لأول مرة في اللعبة

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أعلنت شركة KLab Inc، الشركة الرائدة في ألعاب الجوال عبر الإنترنت، مرور أربع سنوات على إطلاق النسخة العالمية من Captain Tsubasa: Dream Team. واحتفالًا بهذا الإنجاز، ستكون هناك حملات مختلفة داخل اللعبة بما في ذلك الظهور الأول للاعبين يرتدون الزي الرسمي لنادي برشلونة لكرة القدم وأكثر من ذلك بكثير، بدءًا من الجمعة 3 ديسمبر. لمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الإشعارات داخل اللعبة.

يشمل تعاون نادي برشلونة خيار انتقال نادي برشلونة والذي يضم لاعبين جدد هم تسوباسا أوزورا، ماركوس ألميجا، و ريتشارد الذين يرتدون الزي الرسمي لنادي برشلونة. كما ستحصل Dreamball Exchange على تحديث نادي برشلونة ويمكن للمستخدمين تبادل Dreamballs لجمعها.

ستكون هناك أيضًا سيناريوهات يومية، وسيناريوهات خاصة، ومكافآت تسجيل الدخول حيث يمكن للمستخدمين الحصول على عناصر رائعة بما في ذلك تذاكر الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول خلال فترة حملة "شكراً لك" على 40 كرة من Dreamballs وتذاكر نقل SSR قابلة للتحديد كعربون امتناننا.