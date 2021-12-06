برنامج نجوم العلوم التابع لمؤسسة قطر يفتح باب المشاركة في موسمه الجديد

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بعد النجاح الذي أحرزه الموسم 13 من برنامج نجوم العلوم – برنامج تلفزيون الواقع الرائد من مؤسسة قطر، يتيح البرنامج مجددًا الفرصة للمبتكرين وروّاد الأعمال العرب الطموحين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع والتنافس على نيل لقب أفضل مبتكر في العالم العربي، وذلك من خلال فتح باب التقدّم للمشاركة في الموسم 14 من نجوم العلوم.

يُفسح برنامج نجوم العلوم المجال أمام كافة المبتكرين ورواد الأعمال في العالم العربي للمساهمة في إحداث فارق إيجابي في المنطقة، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم بأسره في كافة المجالات – كالصحة، والطب الحيوي، والتكنولوجيا، والرياضة، والهندسة وغيرها.

صرح السيد خليفة عيسى الكبيسي، مدير العلاقات الإعلامية في مؤسسة قطر: "برنامج نجوم العلوم يسهم في إحياء ثقافة الابتكار والتي اشتهر بها العالم العربي منذ قديم الأزل، ومع المشاركة الواسعة من الشباب المبتكرين القادرين على تطوير حلول فعالة لمواجهة تحديات مجتمعاتهم، فإن المنطقة تشهد إحياءًا لتلك الثقافة. يوفر برنامج نجوم العلوم للمبدعين في المنطقة فرصة ثمينة ودعمًا قويًا لمواصلة تطوير أفكارهم التي تسهم في تقدم مجتمعاتهم، حيث كشفت المواسم السابقة من البرنامج عن قدرات هذه المواهب الشابة وما يمكنهم تحقيقه عند منحهم الدعم اللازم."

على مدار أكثر من عقد من الزمان، نجح برنامج نجوم العلوم في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة، إذ شارك في البرنامج خلال مواسمه السابقة أكثر من 154 مبتكراً يمثلون 19 دولة عربية مما يؤكد على الانتشار الواسع للبرنامج على امتداد المنطقة. ويمثل خريجو البرنامج قصص نجاحات وشبكة علاقات واسعة تسمح ببناء روابط تعاون مشتركة كنقل المعرفة بينهم وحتى إنشاء شركات سوياً.

تقدم قصة الدكتورة نهى أبو يوسف، وهي طبيبة أردنية وأم لطفلين، مثالاً على نجاح خريجي البرنامج في إحداث تغييرات إيجابية فعّالة إذ أدت مشاركتها في تغيير الصورة النمطية حول قدرة المرأة على الموازنة بين حياتها الأسرية وعملها في مجال العلوم، حيث استقبلت المشتركة مولوداً جديداً أثناء مشاركتها في برنامج الابتكارات الرائد من مؤسسة قطر. وفازت نهى بالمركز الثاني من الموسم الحادي عشر بفضل ابتكارها "لاصق مفعّل لجفن العين المغموشة"، لمرضى شلل العصب السابع.

كما نجح المهندس القطري خالد أبو جسوم، الفائز بالموسم الرابع، في إطلاق اختراعه جهاز "أوليفر" وهو روبوت طهي ذكي وآلي بالكامل يعمل بتطبيق خاص على الهاتف - والذي سيتوفر قريباً في الأسواق العالمية. خلال السنوات الماضية، قام خالد ببناء فريق يتكون من ٢٠ عضواً لتطوير "أوليفر"، وجمع الاستثمارات وقام بحملة طلبات مسبقة ناجحة للغاية وحاليًا يرتكز جهد الفريق على تصنيع "أوليفر" لايصال الطلبات للزبائن في أمريكا الشمالية في الربع الثالث من العام 2022.

أما صادق قاسم من الكويت، فبعد بضعة أعوام من فوزه بالموسم الثاني، وعمله في حقل الابتكار، أسس شركته "بروتوتك" المتخصصة في إجراء البحوث والتطوير. كما وقام بتصنيع المبخرة الإلكترونية "Dukhoon"، والتي بيع منها مئات الآلاف في مختلف أنحاء العالم، ولديه حاليًا4 منتجات في السوق ويعمل على تصنيع منتجين جديدين. وقد وجه صادق رسالة لمن يتطلعون إلى المشاركة في الموسم الجديد من نجوم العلوم، قائلاً: "نجوم العلوم ليس مجرد برنامج، إنه بمثابة كلية سوف تتعلم فيها كيف تطور المنتجات وسوف تغير طريقة تفكيرك في منتجاتك. من المهم للغاية أن يتعامل كل مشارك مع البرنامج كفرصة تعليمية، فلا يكن هدفك هو نيل الجوائز فحسب؛ فهذا أمر ينتهي بنهاية موسم البرنامج نفسه، وليكن هدفك هو اغتنام الفرص التعليمية التي ستبقى معك مدى الحياة."