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أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من مجمع أبحاث ومختبرات عالمية في مدينة ماديسون ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية

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أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من مجمع أبحاث ومختبرات عالمية في مدينة ماديسون ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من مجمع أبحاث ومختبرات عالمية في مدينة ماديسون ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مجمع المختبرات والأبحاث الخاص بشركة تطوير الأدوية PPD الواقع في مدينة ماديسون الجامعية في ولاية ويسكونسن - الولايات المتحدة الامريكية.
يتكون العقار المباع من مجمع أبحاث و مختبرات عالية الجودة من الفئة أ وبمساحة اجمالية 233,694 قدم مربع وهو مؤجر بالكامل لشركة PPD وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأبحاث في الكيمياء وتختص بتصنيع وتطوير الخدمات المخبرية لكل مراحل تطوير الأدوية. ونظراً لأهمية الموقع للأبحاث الخاصة بالشركة فقد اتخذت PPD هذا العقار مقراً لها وتوسعت فيه منذ بنائه في عام 1996.
والجدير بالذكر بأنه تم شراء هذا العقار في مارس 2017 ضمن استراتيجية أرزان ثروات للاستثمارات العقارية المدرة للدخل بهدف تحقيق متوسط عائد سنوي بنسبة 8.8% وعائد داخلي على الاستثمار بنسبة 10% خلال فترة خمس سنوات. قامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار الناجح الذي حقق عوائد جذابة تفوق التوقعات الأولية متضمنة التوزيعات الشهرية بنسبة 8.8% سنوياً خلال فترة الاستحواذ التي بلغت 4.3 سنوات.
علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:
"يسعدنا جدًا أننا تمكنا من مواصلة سجلنا الحافل بالتخارجات المربحة نيابة عن عملائنا، وتجاوز العوائد المتوقعة للمستثمرين في هذه الصفقة. كما أود أن أهنئ عملائنا الكرام الذين وضعوا ثقتهم في أرزان ثروات واستثمروا في صفقة PPD ونحن ممتنون لثقتهم المستمرة ونتطلع إلى أن نكون قادرين على تحقيق أهداف المستثمرين الطويلة الأجل بفرص جديدة".

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أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من مجمع أبحاث ومختبرات عالمية في مدينة ماديسون ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية

أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من مجمع أبحاث ومختبرات عالمية في مدينة ماديسون ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية