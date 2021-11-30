تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة

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أبرمت شركة "تك ماهندرا"، وهي المزود الرائد عالمياً في مجال خدمات وحلول التحول الرقمي والاستشارة وإعادة هيكلة الأعمال، شراكة مع شركة تنزانيا لتوريد الكهرباء المحدودة (تانيسكو)، في واحدة أكبر من أكبر صفقات التحول الرقمي للمرافق. ويهدف الاتفاق إلى تمكين مسيرة التحول الرقمي لشركة "تانيسكو" لدعم التطبيقات التي توافي متطلبات المستقبل، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية والبنى التحتية لشبكات تكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة والعائد على الاستثمارات من خلال التحول القائم على التكنولوجيا

تعتبر "تانيسكو" شركة متكاملة لتوليد الطاقة، تعمل على توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة في تنزانيا، وتسعى حاليًا إلى التحوّل إلى مؤسسة رقمية، وتستخدم في ذلك النطاق الكامل والواسع للتكنولوجيا. وكجزءٍ من مناقصة "توفير دراسات التصميم والتركيب والتنفيذ والتدريب، وبدء تشغيل أنظمة إدارة الشركات والبنى التحتية الداعمة"، ستتولى "تك ماهندرا" تطبيق مجموعة واسعة من الحلول الرقمية، مثل نظام "إس إيه بيه إس/4 هانا"، وهو الجيل الجديد من برمجيات تخطيط موارد المؤسسات، ونظام الفوترة "إس إيه بيه بيلينج"، ونظام المعلومات الجغرافية "جي آي إس" من "إزري"، بالإضافة إلى نظام البنى التحتية لشركة "هواوي" وغيرها من الحلول الطرفية الجديدة مثل الأنظمة المستقلة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين نوعية الخدمات وتعزيز تجارب عملاء الشركة. وكجزء من التعاون القائم، ستركّز "تك ماهندرا" على توفير مرونة أكبر في جميع أنحاء عمليات تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، والتي تتضمّن تحديث العمليات الأساسية والتطبيقات الداخلية لتحفيز الابتكار وتسريع جهود "تانيسكو" خلال مسيرتها نحو التحوّل الرقمي.

وقال رام راماشندران، نائب الرئيس الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "تك ماهندرا" في هذا السياق: "تعتبر شراكتنا مع ’تانيسكو‘ خطوة هامة في مسيرتنا المستمرة نحو توفير الحلول وعروض الخدمات الخاصة بالمرافق من الجيل التالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن ملتزمون بدعم ’تانيسكو‘ في مسيرتها نحو تحقيق التحوّل الرقمي. ويهدف الاتفاق بالدرجة الأولى إلى تعزيز جهوزية ’تانيسكو‘ الرقمية، وبالتالي تقليص تكاليف الملكية من خلال أتمتة مختلف جوانب تطبيقاتها وحلول البنى التحتية لديها. نتطلّع قدمًا إلى علاقةٍ استراتيجية مع ’تانيسكو‘ لتحفيز الابتكار في منظومة التكنولوجيا، إلى جانب توفير القيمة والجودة لعملائنا النهائيين."

من جانبه، قال مهراجي شاندي، المدير الإداري في شركة "تانيسكو": "تشكّل هذه الاتفاقية مع ’تك ماهندرا‘ خطوة إضافية للأمام نحو توفير مزيد من المرونة في عمليات تكنولوجيا المعلومات الرقمية. هذا يشمل تحديث عملياتنا الأساسية وتطبيقاتنا الداخلية على حد سواء بهدف تسريع الابتكار، في الوقت الذي نسير فيه نحو تحقيق رؤيتنا بأن نكون المزوّد الرائد في المنطقة للطاقة عالية الجودة وميسورة التكلفة. نحن على يقين أن شراكتنا مع ’تك ماهندرا‘ ستساهم في تعزيز قدرتنا على نزويد مواطنينا بأفضل الخدمات."

تُعدّ شركة "تك ماهيندرا" مزوّداً رائداً للحلول المخصّصة في مجالات الطاقة والمرافق في قطاعاتٍ عدة مثل الطاقة الكهربائية والمياه ومياه الصرف الصحي والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والشبكات الصغيرة، والموارد الطبيعية والمناجم. تعمل الشركة حاليًا مع شركات المرافق في كلّ من إثيوبيا وغانا وبتسوانا وزامبيا وأنغولا وجنوب أفريقيا وغيرها من البلدان لمساعدتها على التقدم والازدهار، من خلال توفير التكنولوجيا الرقمية واستشارات الأعمال والبنى التحتية وأمان المؤسسات وخدمات المنصات والشبكات وتعزيز نوعية خدماتها وإنتاجيتها.

وكجزءٍ من إطار عمل "إن إكس تي ناو" (NXT.NOW™)، تهدف "تك ماهندرا" إلى تعزيز التجارب المتمحورة حول البشر لصالح الشركات. هذا يعني التركيز على الاستثمار في التكنولوجيات الناشئة والحلول التي تمكّن التحوّل الرقمي، والهادف إلى تلبية الاحتياجات المتنامية والمتطورة لعملائها من خلال إطار عمل "ديجيت أول" (الرقمية للجميع).