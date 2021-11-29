جائزة أستر جارديانز جلوبال نيرسينج تفتح باب الترشيحات أمام طواقم التمريض حول العالم للفوز بـ250 ألف دولار أمريكي

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في إطار سعيها للاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية لطواقم التمريض في نظام تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، بدأت جائزة "أستر جارديان جلوبال نيرسينج"، التي أطلقتها شركة "أستر دي إم هيلث كير" في مايو 2021 باستقبال طلبات الترشّح من طواقم التمريض حول العالم. ويُمكن لطواقم التمريض التقدّم عبر الإنترنت على موقع www.asterguardians.com، حيث يستطيعون تقديم طلبات الترشّح بأنفسهم أو يُمكن لأي شخص آخر ترشيح الممرض أو الممرضة التي يعتقدون أنهم يستحقون نَيل الجائزة.

وعيّنت "أستر" شركة "إرنست آند يونغ" (إي واي) لتتولّى مسؤولية "مستشاري الإجراءات" لضمان أفضل الممارسات في دراسة الطلبات استناداً إلى معايير التأهّل المحددة، وتقييم المشاركات من قبل لجنة مستقلّة من الخبراء، وحضور المتأهلين النهائيين أمام لجنة تحكيم مستقلة تضمّ شخصيات معروفة لتحديد الفائز النهائي.

وفي سياق تشجيعه لطواقم التمريض حول العالم لتقديم طلباتهم الشخصية أو ترشيح غيرهم للتقدّم للجائزة، قال الدكتور أزاد موبن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة "أستر دي إم هيلث كير": "طواقم التمريض هم الأبطال المجهولون في قطاع الرعاية الصحية الذين أثبتوا قدراتهم دون أدنى شك خلال جائحة ’كوفيد-19‘. ويواصل هؤلاء الأبطال أداء دورٍ جوهري ويعملون تحت ضغوطات هائلة والتزامات كبيرة، فَهُم عِماد نظام تقديم الرعاية الصحية. وأطلقنا جائزة ’أستر جارديان جلوبال نيرسينج‘ تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها مجتمع طواقم التمريض حول العالم. وتضمّ مجموعتنا أكثر من 7000 عضو في طواقم التمريض، وعليه فمن واجبنا الاحتفاء بمساهماتهم وجهودهم حول العالم".

وبدأت جائزة "أستر جارديان جلوبال نيرسينج" بتلقّي طلبات التقديم من طواقم التمريض في الشرق الأوسط وشبه القارّة الهندية وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا الوسطى وأوروبا وأوقيانوسيا. وحُدّد 30 يناير 2022 كأخر موعدٍ لقبول طلبات الترشيح، على أن تعقبه عملية مراجعة الطلبات. وبعد خضوعها لعملية مراجعة أولية تستند إلى المعايير المحددة، ستخضع الترشيحات النهائية لعملية تصويت. سيتم بعد ذلك اختيار 10 مرشحين نهائيين للمشاركة في حفل توزيع الجوائز لإجراء مقابلات والتفاعل مع لجنة التحكيم. ويصار إلى إعلان الفائز بجائزة "أستر جارديان جلوبال نيرسينج" بتاريخ 12 مايو 2022 الذي يصادف اليوم العالمي للتمريض ضمن حفل كبير في دبي. وإلى جانب الجائزة الأولى الكبرى التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أمريكي، سيحصل المتسابقون التسعة النهائيون أيضاً على جوائز مالية وعينية.

لمحة عن "أستر دي إم هيلث كير"

تُعدّ "أستر دي إم هيلث كير" أحد أكبر مزودٍ خاص لخدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. وبفضل تركيزنا المتجذر حول التميّز السريري، نُعتبر أحد الجهات القليلة في العالم التي تتمتع بحضور راسخ عبر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية من خلال 27 مستشفىً و117 عيادة و225 صيدلية في سبع دول، منها الهند. وتضم شركتنا أكثر من 23,100 موظف متفانٍ بما في ذلك، 3,029 طبيباً و6,729 ممرضاً على امتداد المناطق الجغرافية التي نتواجد فيها، ونقدم لمختلف أصحاب المصلحة لدينا وعداً بسيطاً ومُحكماً يجسد فلسفتنا: "سنعالجكم بشكل أفضل". ونُلبّي احتياجات جميع الشرائح الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خدماتنا الفردية في قطاع الرعاية الصحية عبر علاماتنا التجارية "أستر" و"ميدكير" و"أكسيس".

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