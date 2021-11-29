«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، الأحد، بإحالة أوراق الدعوي ضد مدير معرض سيارات بالمنصورة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإستطلاع الرأي الشرعى في اعدامه، وتحديد النطق بالحكم في جلسة 28 فبراير لسنة 2022، وتأجيل الحكم على ثلاثة متهمين آخرين لنفس الجلسة، مع استمرار حبسهم جميعا لاتهامهم بقتل صاحب مقهى وإصابة 4 آخرين في اقتحام مقهي بالسلاح في مدينة المنصورة بسبب الخلاف على قيمة المشروبات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشارين إيهاب عادل مهنا، ومحمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبوزيد، وذلك في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.
وكان المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية أحال 4 متهمين وهم كل من: سالم سمير محمود محمد سالم، محبوس، 22 سنة – مدير معرض سيارات، وأحمد عبده على محمد خميس، محبوس، 29 سنة، و«إيهاب م. إ.» هارب، و«فرج ف. س.»، هارب إلى محكمة جنايات المنصورة.
وجاء بقرار الإحالة «أنهم في يوم 18/10/2019 بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية قام المتهمون جميعا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني عليهم»السيد إبراهيم السيد أبوالحسن، والطفل على أيمن محمد عبدالجابر حسن، وجعفر محمد المرسى محمد السقا، محمد زكريا محمد على، محمد طارق محمد عبدالباقي المنشاوي، ابراهيم محمد محمد عبدالمجيد، هشام على خضر على أحمد«، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء (بندقية خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين ) على النحو المبين بالتحقيقات.
ووقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى هي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان قتلوا المجني عليه «السيد إبراهيم السيد ابو الحسن» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء «بندقية خرطوش فرد خرطوش – سكاكين» وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه استقرت بمنطقة الصدر والبطن حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة دار التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.، كما أصابوا 4 من المجنى عليهم بإصابات مختلفة جاءت بتقرير الصفة التشريحية.