«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

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قضت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، الأحد، بإحالة أوراق ‏الدعوي ضد مدير معرض سيارات بالمنصورة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإستطلاع الرأي الشرعى في اعدامه، وتحديد النطق ‏بالحكم في جلسة 28 فبراير لسنة 2022، وتأجيل الحكم على ثلاثة متهمين آخرين لنفس الجلسة، مع استمرار حبسهم جميعا لاتهامهم بقتل صاحب مقهى وإصابة 4 ‏آخرين في اقتحام مقهي بالسلاح في مدينة المنصورة بسبب الخلاف على قيمة المشروبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشارين إيهاب عادل مهنا، ومحمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبو‏زيد،‎ ‎وذلك في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، ‏والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.‏

وكان المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية أحال 4 متهمين وهم كل من: سالم سمير محمود محمد سالم، محبوس، 22 ‏سنة – مدير معرض سيارات، وأحمد عبده على محمد خميس، محبوس، 29 سنة، و«إيهاب م. ‏إ.» هارب، و«فرج ف. س.»، هارب إلى محكمة جنايات المنصورة.

وجاء بقرار الإحالة «أنهم في يوم 18/10/2019 بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية قام ‏المتهمون جميعا‎ ‎‏باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني ‏عليهم»السيد إبراهيم السيد أبوالحسن، والطفل على أيمن محمد عبدالجابر حسن، وجعفر محمد ‏المرسى محمد السقا، محمد زكريا محمد على، محمد طارق محمد عبدالباقي المنشاوي، ‏ابراهيم محمد محمد عبدالمجيد، هشام على خضر على أحمد«، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق ‏أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم ‏وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم ‏والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء (بندقية ‏خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين ) على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

ووقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى هي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان قتلوا المجني عليه «السيد إبراهيم السيد ابو الحسن» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا ‏النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء «بندقية خرطوش فرد ‏خرطوش – سكاكين» وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتي ‏أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه استقرت بمنطقة الصدر والبطن حال تواجد باقي المتهمين ‏علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة ‏بتقرير الصفة دار التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات‎.، كما أصابوا 4 من المجنى عليهم بإصابات مختلفة جاءت بتقرير الصفة التشريحية.