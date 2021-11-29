رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

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قال على سليم رئيس نادى بنى سويف، نتاج الجلسات المتعاقبة بين أعضاء الجمعيه العمومية ورؤساء الانديه والمندوبين والاعتكاف لمدة شهر لتدخل العديد من التعديلات كان نتاجها اجتماع اليوم والذى لم يستغرق خمس دقائق.

وأضاف على سليم خلال تصريحات تليفزيونية :«كان حصاد الاجتماعات المتعاقبة تعديلات جذرية اولها الانتخابات بنظام قوائم مغلقه مطلقه وعدم الترشح فردى بالاضافه إلى تعديل بند الثمان سنوات لا يحق ان يستمر شخص في رئاسة النادى لدورتين سواء كانت الدوريات متصلتين أو منفصلين وينطبق هذا الشرط أيضا على كافة الأعضاء بمن فيهم نائب الرئيس، وان يكون ادى الخدمه العسكريه أو اعفى منها لا يعتدى بالتصالح في الخدمه العسكريه».

واختتم رئيس نادى بنى سويف:«الاندية الشعبيه والجماهيريه تعانى لان المادة أصبحت عصب الانديه وبالتالى الاندية الشعبيه والجماهيريه لم تقدر على ارتفاع الأموال خلال ولايتى في اول سنه حصل منافسة أسوان ولم يحالفني الحظ السنه الثانيه البنك الاهلى والتساوى في عدد النقاط 44 نقطه لكل فريق ولم يحالفني الحظ أيضا في الموسم ده صرفت 13 مليون والبنك الاهلى صرف 43 مليون مفيش نادى جماهير هيقدر يقف على رجله وينافس اكتر من موسمين في المنطقه الدافئة النادى يكلفنى من ست إلى سبع مليون ومداخلات النادى 13 مليون سنويا من النشاط الرياضى والمنشآت والاجتماعات يبنى سويف في الطائرة يلعب في الممتاز السله حصوله على كأس الصعيد والجمبار».