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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرضى السمنة يعانون من الشعور بالشهية المرتفعة ويقبلون على تناول الوجبات السريعة بشراهة، وهو ما ينتج عنه إصابتهم بسمنة مفرطة وأمراض مزمنة مثل «الضغط والسكري».

وأضافت «سهيل»، خلال لقائها في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أن تنظيم الوجبات الغذائية وتناول أعشاب تسد الشهية مثل “البسيتا، الأنسيليوم” يساعدان على إنقاص الوزن بسرعة.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن المياه مفيدة ومهمة للغاية لمرضى السمنة لأنها تغسل الكلى، وتساعد على نضارة البشرة، كما أن يمكن عدم تناول المياه بعد السابعة مساءً وتناول مكملات غذائية وفيتامينات.

ولفتت إلى وجود 33 كورسًا لعلاج مرض السمنة، ويتم إعطاؤها لمريض السمنة وفقا لأعمارهم، أمراضهم المزمنة، طبيعة شهيتهم، وحركة الأمعاء، وطرق سد الشهية الأصح لحالتهم ومنهم كورس «البيستا»؛ الذي يحتوي على ألياف وأعشاب طبيعية تعمل على زيادة معدلات الحرق وسد الشهية.