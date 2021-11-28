يعرض عالميا لأول مرة.. فيلم «قدحة» بمهرجان القاهرة السينمائي غدًا

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يعرض الفيلم التونسي «قدحة» لأول مرة عالميا، غدا، ضمن مسابقة «آفاق عربية» للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم «قدحة» الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجه أنيس الأسود بعد مسيرة دامت لأكثر من 25 عام من أفلام تسجيلية وروائية قصيرة، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الـ 3.30 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية .

يحكي الفيلم عن «ڨدحة» 12 عاما الذي يتعرض لحادث سير يدخل على إثره للمستشفى، تتلقى والدته «بركانة» مساعدة «مليكة» و«معز» فيغطيان مصاريف المستشفى ويوفران لعائلتها المحتاجة مسكنا، ويلتقى «ڨدحة» بابنهما الوحيد «أسامة» 11 سنة، فتنشأ علاقة صداقة متينة بين الطفلين.. ثم يكتشف خلالها «ڨدحة»سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب وتتوالى الأحداث.