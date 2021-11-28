الحمل: 21/3 إلى 20/4
طاقة القمر وباقى الكواكب قد تختبر قوتك اليوم، عليك أن تستعين بمساعدة الآخرين لك.
الثور : 21/4 إلى 20/5
ربما تجتاحك بعض المشاعر تؤدى إلى أخذك بعض الاختيارات والقرارات، ربما تنتهى دورة ما.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
حاول أن تحتفظ بتعليقاتك ورأيك لنفسك حتى لا تفاجأ بوضع لا ترضى عنه شكلاً وموضوعاً، حاول أن تدلل نفسك.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
على قدر ما يحتاج جسدك للراحة والهدوء، ذهنك فى حالة عكسية، يوم مبشر فى الأمور العاطفية.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
الحظ والأمور الجيدة سوف تحدث بسبب أسلوبك الارتجالى وأدائك المتطور، تعبر عن أفكارك ببساطة.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
الحب فى الهواء، وغير المرتبط يقابل شريكه قبل أن ينتهى هذا العام، للمرتبطين فرصة إنعاش حياتهم، وللموظف.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
العمل والاستمتاع يستطيعان أن يتقدما سوياً، ربما تتوسع كل الأمور التى تخطط لها، وسوف تعمل أكثر مما هو متوقع.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
الزهرة مكانها مع المريخ، وهذه الطاقة تدعم الحب والعواطف وربما تعرف ما تحتاجه فعلاً فى حياتك العطافية.
القوس: 21/11 إلى 20/12
أنت فى مركز الأحداث اليوم، ربما تعمل فى عمل اجتماعى يصنع لك اكتفاء ذاتيا ورضا نفسيا، قد تحل مشكلة قضائية.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
تملؤك مشاعر جيدة، ولديك قدرة عن التعبير عن مشاعرك، وطاقة القمر تساعدك على الانتهاء من موضوع معلق.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
لديك كل الوقت للقيام بالأعمال التى تحبها حتى لو كانت هواياتك، أنت تحتاج أن تعبر عن نفسك فى شىء إبداعى.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
أجواء إيجابية وطاقات إيجابية للحب، لذلك حاول أن تكون بجانب من تحبهم، حاول أن تستثمر وقتك فى العمل.