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.. توقعات الأبراج الإثنين 29 نوفمبر 2021

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حظك اليوم .. توقعات الأبراج الإثنين 29 نوفمبر 2021 .. توقعات الأبراج الإثنين 29 نوفمبر 2021

الحمل: 21/3 إلى 20/4

طاقة القمر وباقى الكواكب قد تختبر قوتك اليوم، عليك أن تستعين بمساعدة الآخرين لك.

الثور : 21/4 إلى 20/5

ربما تجتاحك بعض المشاعر تؤدى إلى أخذك بعض الاختيارات والقرارات، ربما تنتهى دورة ما.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

حاول أن تحتفظ بتعليقاتك ورأيك لنفسك حتى لا تفاجأ بوضع لا ترضى عنه شكلاً وموضوعاً، حاول أن تدلل نفسك.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

على قدر ما يحتاج جسدك للراحة والهدوء، ذهنك فى حالة عكسية، يوم مبشر فى الأمور العاطفية.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

الحظ والأمور الجيدة سوف تحدث بسبب أسلوبك الارتجالى وأدائك المتطور، تعبر عن أفكارك ببساطة.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

الحب فى الهواء، وغير المرتبط يقابل شريكه قبل أن ينتهى هذا العام، للمرتبطين فرصة إنعاش حياتهم، وللموظف.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

العمل والاستمتاع يستطيعان أن يتقدما سوياً، ربما تتوسع كل الأمور التى تخطط لها، وسوف تعمل أكثر مما هو متوقع.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

الزهرة مكانها مع المريخ، وهذه الطاقة تدعم الحب والعواطف وربما تعرف ما تحتاجه فعلاً فى حياتك العطافية.

القوس: 21/11 إلى 20/12

أنت فى مركز الأحداث اليوم، ربما تعمل فى عمل اجتماعى يصنع لك اكتفاء ذاتيا ورضا نفسيا، قد تحل مشكلة قضائية.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

تملؤك مشاعر جيدة، ولديك قدرة عن التعبير عن مشاعرك، وطاقة القمر تساعدك على الانتهاء من موضوع معلق.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

لديك كل الوقت للقيام بالأعمال التى تحبها حتى لو كانت هواياتك، أنت تحتاج أن تعبر عن نفسك فى شىء إبداعى.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

أجواء إيجابية وطاقات إيجابية للحب، لذلك حاول أن تكون بجانب من تحبهم، حاول أن تستثمر وقتك فى العمل.

المصرى اليوم