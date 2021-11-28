الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

حاول أن تحتفظ بتعليقاتك ورأيك لنفسك حتى لا تفاجأ بوضع لا ترضى عنه شكلاً وموضوعاً، حاول أن تدلل نفسك.