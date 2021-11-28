هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

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نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في قيادة فريقه الأهلي لتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب المصري في كأس العرب 2021.

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وحصد المارد الأحمر على 18 نقطة (العلامة الكاملة) من 6 مباريات لعبها ليبتعد عن أقرب منافسيه فريقي بيراميدز والزمالك بـ5 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة للأول بسبب مشاركته في الكونفيدرالية.

وتعرض المدرب صاحب الـ57 عاما لانتقادات لاذعة خلال فاعليات الموسم الماضي بسبب تراجع الأداء في مباريات الدوري فضلًا عن فقدان عدد كبير من النقاط وهو ما تسبب في خسارة الدرع لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك.

بلغت الانتقادات ذروتها بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش في مباراة السوبر المحلي بركلات الترجيح، في بداية الموسم الحالي.

وقال عدد من خبراء ونجوم الكرة المصرية السابقين، أن موسيماني يفقتد القدرة على قراءة الفرق المصرية ويجد صعوبات بالغة في حسم المباريات المحلية.

انتظر موسيماني 6 جولات من النسخة الحالية ليخرج بالرد قائلًا: «قولت في وقت سابق أنني ما زلت أحتاج للوقت لدراسة الكرة المصرية بشكل جيد».

وأضاف «لا أنكر أن الوضع أصبح جيداً حالياً وأنني أصبحت على دراية قوية بالكرة المصرية لكن بمزيداً من الوقت سأكون أكثر خبرة وسيواصل الأهلي تقديم العروض الرائعة».

وتوضح الأرقام أن المدرب الجنوب أفريقي أظهر تفوقًا كبيرًا خلال الـ6 جولات وذلك لأنه واجه حامل اللقب وغريمه التقليدي الزمالك وفاز عليه 5-3 إلى جانب مواجهة الإسماعيلي الذي افقده نقطتين في صراع الدرع خلال النسخة الماضية ليرد اعتباره برباعية نظيفة.

وتغلب الأهلي على الأندية التي تعثر أمامها في الموسم الماضي مثل البنك الأهلي الذي تعادل معه وغزل المحلة وسموحة حيث تلقى الخسارة أمامهما بنتائج مختلفة.

وظهر مهاجمو المارد الأحمر بصورة جيدة وأداء متميز حيث تمكنوا من تسجيل 18 هدفًا بالإضافة إلى تواجد بيرسي تاو على رأس قائمة هدافين الدوري المصري برصيد 5 أهداف متساويًا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

وتؤكد الأرقام والإحصائيات، أن دفاع الأهلي بحاجه إلى مزيد من التطوير والتعديل حيث تلقت شباكه 6 أهداف وهو معدل مرتفع نسبيًا، خاصة وأن هناك فرق تلقت أهداف أقل مثل بيراميدز والبنك وفاركو والمصري وسيراميكا كليوباترا.

ويخوض بيتسو موسيماني الموسم الحالي بتحديات خاصة يأتي في مقدمتها استعادة درع الدوري والحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد التعاقد مع صفقات من الصف الأول يأتي في مقدمتهم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.