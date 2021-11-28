مرور سوهاج تضبط 820 مخالفة وتجرى تحاليل مخدرات لـ 25 سائقاً

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها اليومية بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

أسفرت الحملة، التي جرت، اليوم، بإشراف اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن ضبط 820 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وعدم الإلتزام بالأجرة المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، ومخالفة نموذج 125 مرور.

وفحصت الحملة 25 عينة بول عشوائية لقائدي سيارات النقل والأجرة، وأسفرت نتائج الفحص عن سلبية جميع الحالات لتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.