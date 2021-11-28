«حملت منه وأجهضت».. حبس شاب عامين مع الشغل استغل فتاة قاصر في المنصورة

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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة في محافظة الدقهلية، الأحد، بالحبس سنتين ‏مع الشغل على طالب هتك عرض فتاة لم تتجاوز 18 عاما، بغير قوة أو تهديد، «برضاها»، وامتد الأمر بينهما على مدار عامين، حيث ارتبط بها بعلاقة عاطفية وأكدت المحكمة انها استعملت منتهي ‏الرأفة مع المتهم.

‏صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد محمد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وسكرتارية محمد عبدالهادي أبو‏زيد،‎ ‎في القضية رقم 6859 لسنة 2021 جنايات قسم ثان ‏المنصورة، والمقيدة برقم 1723 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة.

‏كان المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية أحال المتهم «مهند طارق أحمد» لأنه في غضون الفترة من 10/2012 حتى 10/2014 ‏بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، هتك عرض المجني عليها الطفلة «ندي. م. ع»، 16 سنة، وقت ارتكاب الواقعة، بغير ‏قوة أو تهديد حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز ‏‏18 عاما من العمر وقت ارتكاب الواقعة، بأن تقابل معها بمسكنه مستغلا حداثة سنها، وهتك عرضها على النحو المبين ‏بالتحقيقات.

‏‏وشهدت المجني عليها «ندي. م. ع»، أنها على أثر علاقتها العاطفية مع المتهم تقابلا في سكنه ‏وهتك عرضها مستغلا حداثة سنها في ذلك التوقيت وأعزت قصده إلى هتك عرضها.

وأكدت المجنى عليها خلال التحقيقات «أن المتهم عاشرها معاشرة الأزواج وأنها كانت حامل منه مرتين وأجهضت، وأكدت أنها مستعدة للتنازل عن القضية بشرط إنه يتزوجها ولكن المتهم رفض، وتوصلت ‏تحريات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى صحة الواقعة وفق تصوير المجني عليها.‏

وثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب متكررة الاستعمال من قديم منذ فترة زمنية ‏يتعذر تحديدها، وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن صورة المجني عليها ‏الطفلة مطابقة للصورة الظاهرة بمقطع فيديو مرئي يتضمن محتوي جنسي لها واتفاق الشكل العام ‏والقياسات لمنظر الجاني.‏