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تصدر مهرجان شيماء ارجعي متخافيش موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نظرًا لغرابته وما تضمنته كلماته، فضلاً عن طريقة تصوير الفيديو كليب.

مهرجان شيماء

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو كليب مهرجان شيماء ، وعلق أحدهم قائلاً: "الناس دي ناوية تجيب أجل هاني شاكر".

ومن بين التعليقات التي واجهت هاشتاج مهرجان شيماء، ما كتبته صفحة «اقفلوا النت عن مصر»: «صباح الخير يا شيماء، شيماء: ابعدوا عني كرهتوني في حياتى»، وتابعت: «ده هاني شاكر هيعمل من.. شاورما»، أما حساب يحمل اسم أحمد سعداوي فعبر صفحته «فيس بوك»: «مهرجان شيماء يغطي على مهرجان القاهرة السينمائي.. الناس دي مصمّمة تجيب أجل هاني شاكر».

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وقال أحد رواد موقع فيس بوك: اصحوا يا جماعة الأيام السوداء وصلت، وتساءل ثالث: ليه كده يا شيماء؟.

فيما علق حساب يحمل اسم محمد سيد: «اللي عمل مهرجان شيماء دا المفروض يتحاكم لأنه خلى واحد زيي قاعد في القاعة عقله عمال يقول شيماااااء».

ويظهر مغني مهرجان شيماء مستلقيًا على رصيف أحد الشوارع المهجورة، مرتديًا ملابس ممزقة وبجواره سيارة مستهلكة، مع القيام ببعض الحركات التي أثارت سخرية من شاهدوها.

وقضى مغني المهرجان الفيديو كليب كاملاً وهو يبحث عن شيماء أسفل السيارات المصطفة على جانبي الشارع، ليعثر في النهاية عليها أسفل إحدى السيارات ليتضح في النهاية أن شيماء هي »بطة تائهة«.