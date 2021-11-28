محافظ القاهرة يتابع تطوير واجهات مباني وسط القاهرة

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تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعمال تطوير واجهات مباني وسط القاهرة، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تعتمد على الاستعانة بالصور والوثائق القديمة لإعادة المنطقة لما كانت عليه قبل 150 عاما، في إطار المشروع القومي لتطوير وأحياء القاهرة الخديوية واعادة منطقة وسط البلد لسابق عهدها كمنطقة تراثية وسياحية عريقة.

كما يتضمن المشروع ترميم و تطوير واجهة 500 مبنى وإزالة بروز المحال التجارية و توحيد واجهاتها ورفع الأكشاك العشوائية ورفع كفاءة المناطق الخضراء بالمنطقة وتطوير الميادين الخديوية على غرار ميدان التحرير ونقل الباعة الجائلين إلى أسواق جديدة حضارية وانشاء مسارات مخصصة للعجل و نقاط لتأجير الدراجات وغلق بعض الشوارع لتحويلها إلى شوارع مشاة فقط.