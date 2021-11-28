«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تحركت على أكثر من محور بشأن متحور كورونا الجديد أوميكرون.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إلى أن المحور الأول إجراء أبحاث تجرى على الأراضي المصرية للإجابة على 3 أسئلة، هل المتحور يجعل فيروس كورونا أكثر قدرة على الانتشار، هل الإصابة أشد أو أقل، هل التحور من شأنه يزيد أو يقلل مقاومته للقاحات.

ولفت إلى أن المحور الثاني هو منع السفر من وإلى دولة جنوب إفريقية، وتشديد إجراءات دخول المسافرين لجمهورية مصر العربية. وأشار إلى زيادة عدد إجراء المسح الجيني للإصابات، لترصد أكثر وأدق لكشف وجود المتحور في مصر، فضلا عن تغيير استراتيجية التطعيم من التسجيل، للوصول للناس في أماكن تجمعاتها.

وأردف: «كل علماء الباحثين يقولون إن حائط الصد مازال اللقاح والإجراءات الاحترازية الممثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والأماكن جيدة التهوية».