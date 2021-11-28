الأربعاء أول أيام الشتاء

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كشف المركز الوطني للأرصاد أن الأربعاء، يعد أول أيام فصل الشتاء أرصاديا، مقدما نظرة أولية لتوقعات الشتاء «2021/2022» لأشهر ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين. وبين المركز أن التوقعات القطبية لشتاء هذا العام، تشير إلى درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل على أغلب أجزاء المملكة، بمقدار يصل إلى درجة واحدة، ما عدا منطقتي جازان وجنوب الرياض، فهما أعلى من المعدل بنصف درجة، وتدور حول المعدل على أجزاء من منطقة نجران.

هطول الأمطار

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار، أقل من المعدل الطبيعي بمقدار طفيف، على جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض ونجران حول المعدل.

وهناك احتمالية لهطول أمطار أعلى من المعدل، على منطقة الرياض وحائل والحدود الشمالية، في نهاية فصل الشتاء خلال شهر فبراير.

مرتفع جوي

وأوضح رئيس لجنة تسميات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أنه لا يزال المرتفع الجوي H يتربع فوق أجواء السعودية، ينتج عنه سماء صافية وأجواء مستقرة، ويعرقل قدوم منخفضات جوية رطبة تتسبب بجلب الأمطار، وقد تستمر هذه الوضعية حتى دخول المربعانية.

وأضاف أنه يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية، على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب العراق والكويت، والبحرين وقطر، وقد تثير بعض الغبار.

انخفاض تدريجي

وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحصيني، إن المراصد العالمية تتوقع حالة ممطرة، على أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان من اليوم، خاصة المنطقة الواقعة بينهما والسواحل، وانخفاضا تدريجيا في الحرارة على المملكة، بداية من المنطقة الشمالية فالوسطى والشرقية، والمرتفعات الجبلية وشرق الغربية.

أجواء مستقرة

وتوقع موقع طقس العرب «السعودية» اليوم وغدا أجواء مستقرة في عموم المناطق، باستثناء أجزاء من جنوب غرب المملكة، حيث يتوقع أن تهطل بها زخات من الأمطار تكون رعدية أحيانا، ومتفرقة ومحلية الطابع والشدة. وأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة نهارا، في معظم المناطق وحارة نسبيا في غرب المملكة.