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قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إنه منذ ساعات تم فتح باب «العمرة» للمصريين قائلًا «خبر عظيم ومؤكد من وزارة الحج السعودية».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية خلال ببرنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن الاشتراطات لأداء العمرة بسيطة تقتضي فقط حصول المعتمر على جرعة واحدة من اللقاح المعتمد داخل الأراضي السعودية، وفيما يخص الحاصلين على اللقاح الصيني أو الروسي، أكد أنه سيجري حجره فقط لمدة ثلاثة أيام داخل الأراضي السعودية.

وأكمل: «عودة الطيران المباشر بين البلدين اعتبارًا من الأربعاء، وهو خبر مهم لكنه يتضمن حزمة من الشروط أولها أن المسافر يجب عليه إجراء مسحة ‘pcr» قبل مغادرة مصر ولا يشترط أن يكون حاصل على أي لقاحات داخل مصر وبمجرد وصوله سيتم منحه اللقاحات المعتمدة داخل الأراضي السعودية إضافة للتسجيل عبر منصة «قدوم».

وأردف: «مش لازم تكون واخد تطعيم قبل السفر للسعودية ولكن يجب أن يكون لديك pcr والتسجيل على منصة» قدوم «وكافة أفراد الجالية المصرية هناك تعرف المنصة جيدًا وبمجرد وصول المواطن المصري سيتم حجره مؤسسيًا لمده خمسة أيام في أحد الفنادق المعتمدة لدى الحكومة السعودية على نفقة الوافد وفي حال ثبوت أنه سلبي المسحة سيتلقى اللقاح من قبل السعودية مجانًا».

أوضح أن المواطن القادم لمصر لا يجري مسحة pcr لأنه حاصل على جرعتي لقاح معتمد من السعودية لكن عليه التسجيل عبر منصة «صحتي»، حيث يتم طباعة التقرير الطبي قائلًا: «المسافر من السعودية إلى مصر مبيعملش pcr لأنه واخد تطعيمين معتمدين».