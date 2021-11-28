انطلاق فعاليات حملة الـ«16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة بالاسمرات

★ ★ ★ ★ ★

أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة فعاليات الحملة، والتي شملت عدة مدن بديلة للعشوائيات، بالإضافة إلى عدد من أحياء العاصمة، وذلك في إطار احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب بيان، الأحد، شهد حي الأسمرات ندوة بعنوان «معًا لمناهضة العنف ضد المرأة» وتم التعريف بالعنف وأشكاله، ومناقشة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة كقضية زواج القاصرات وزواج الأقارب وقضية حرمان المرأة من التعليم والميراث وختان الإناث والأضرار النفسية والجسدية الناتجة عنه باعتباره أحد أشكال العنف الممارس ضد المرأة، وتم عرض القوانين المستحدثة التي تجرم كل هذه الممارسات، والجهود الحثيثة للدولة في مناهضة العنف ضد المرأة واستحداث مجلس الوزارة وحدة تتبعه تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» معنية بقضايا العنف ضد المرأة، وجرى تكوين مجموعات عمل استهدفت الطالبات بمدارس الأسمرات، وجرى فتح باب المناقشة مع الطالبات حول بعض الأسئلة الشائعة عن العنف فضلا عن عرض هواياتهن المختلفة من تمثيل ورسم وغناء وعرض بعض العروض الفنية التي تستعرض مناهضة العنف ضد المرأة.

كما شهدت مدينة «أهالينا» قافلة طبية للكشف عن أمراض روماتيزم القلب للأطفال والسيدات وزيارة لمدرسة "أهالينا 2" لفتح باب المناقشة مع الطالبات حول سبل مناهضة العنف الجسدي واللفظي ضد المرأة.

وشهد حي طرة اليوم زيارة وفد المجلس القومي للمرأة لجمعية تنمية المجتمع بالحجارة لعرض محتوى توعوي، وعقد ندوة تستهدف إيضاح صور العنف الواقعة ضد المرأة وكيفية مناهضتها.