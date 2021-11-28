خدمات طارئة بصحي الضميرية

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فيما أعرب أهالي الضميرية جنوب غرب المدينة المنورة عن استيائهم من عدم توفر الخدمات الصحية بالمركز الصحي من طوارئ بعد الدوام الذي ينتهي الرابعة عصرا، وعد التجمع الصحي بالتنسيق لتقديم كافة الخدمات للحالات الطارئة والمستعجلة بالمركز الصحي، تجاوبا مع ما نقلته «الوطن» عن احتياجات الأهالي لخدمة الطوارئ، بدلا من تكبدهم عناء السفر إلى المدينة المنورة أو محافظة مهد الذهب للبحث عن الخدمة الصحية بعد انتهاء دوام المركز.

ولا يتوفر بالمركز خدمة استدعاء للأطباء عند الحاجة أو عن الحالة الطارئة، ما يدفع سكان الضميرية إلى التوجه لمهد الذهب مسافة 90 كلم تقريبا، أو إلى المدينة مسافة 100كلم، وطالب الأهالي بتوفير ساعات إضافية للمركز وعند الطوارئ لخدمة الأهالي والحالات الطارئة والمستعجلة.

من جانبه أكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن حرص الأهالي محل اهتمام التجمع على تقديم كافة الخدمات الصحية، ورفع التغطية على مدار الساعة وفق جودة عالية ومميزة.