باعة متجولون ينافسون محال الشتلات

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انتشر باعة متجولون من العمالة المخالفة، بطرق حي الحمدانية والفلاح، التابعين لبلدية طيبة بجدة، لبيع الشتلات والاتجار بها بطريقة عشوائية، مفترشين نباتاتهم مجهولة المصدر على جنبات الطريق، وبيعها بأسعار مرتفعة مقارنة بأصحاب المشاتل النظامية، مخالفين الأنظمة.

وشكا أصحاب المحال النظامية من طريقة البيع العشوائي، التي لا تخضع للرقابة ولا يحمل أصحابها تصاريح، ولا يخضعون لاشتراطات بيع الشتلات، وأعربوا عن مخاوفهم من أن تحمل النباتات آفات خطيرة قد تلحق الضرر بالبيئة، إذ يهدف الباعة إلى تحقيق الربح غير مبالين بأي تأثيرات على الحياة النباتية.