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بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه دكتور محمد أبوزيد، الأحد، مع وفد مؤسسة مصر الخير، إجراءات البدء في إنشاء 12 مدرسة جديدة، ضمن مدارس التعليم المجتمعي بقرى محافظة المنيا، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك بحضور دكتورة نهاد مجدي«مدير مكون التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير»، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أحمد حلمي مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، محمود سعيد مدير التعليم بمصر الخير، أحمد هدية مسؤول قطاع الاستثمار بالمؤسسة، المهندس أحمد النوبي مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وقالت دكتورة نهاد مجدي مدير مكون التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، إنه يوجد 1012 مدرسة للتعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية منهم 91 مدرسة بمحافظة المنيا، وستقوم مصر الخير بإنشاء 12 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية لإتاحة الفرص التعليمية لجميع المواطنين.

وأضافت أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه، حيث سيجري إنشاء 500 مدرسة جديدة على مستوى الجمهورية .«

من جانبه، قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير على جهودها الدائمة في خدمة أهالينا من الأكثر احتياجا في كافة ربوع الوطن وبخاصة في محافظة المنيا، وأكد أن إنشاء مدارس التعليم المجتمعي، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة النهوض بالتعليم وبناء الإنسان المصري، وتوفير فرص تعليمية لكافة الأطفال ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومؤسسة مصر الخير للبدء في أعمال المسح الدقيق للقرى المحرومة من الخدمات التعليمية ومن الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المحافظة تضم 1824 عزبة ونجع تابعين للوحدات القروية، حيث يمكن البدء من خلال تلك العزب والنجوع للوصول للمستهدفين من أبناء تلك القرى.