انطلاق دورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمركز الشيخ زايد بالأزهر

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عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، سلسلة محاضرات في كتاب «شرح الملوكي في التصريف؛ لابن يعيش»؛ للشيخ سيدي فوزي كوناتي، من علماء الأزهر الشريف.

وخلال الافتتاح، أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمثل هذه الدورات العلمية التي تستهدف طلبة العلم، وتمكنهم من قراءة كتب التراث وفهمها فهمًا جيدًا؛ حتى يتسنى لهم حمل لواء الأزهر الشريف في الداخل والخارج، وقدم الشكر للقائمين على تنظيم هذه الدورة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأسامة ياسين- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.