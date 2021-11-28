البيئة: 50% تخفيضًا على تذاكر زيارة المحميات لجذب الشباب

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قالت الدكتور هدى الشوادفي، مساعدة وزير البيئة لشئون السياحة البيئة، إن مصر بها 30 محمية طبيعية 13 محمية فقط منها يتم تقديم أنشطة وخدمات ترفيهية وسياحية بها، وتم تطوير البنية التحتية لها، لافتة إلى أنه تم إطلاق حملة «إيكو إيجيبت» تحت مبادرة «اتحضر للأخضر» التي تهدف للتعريف بالمحمية الطبيعية وما يوجد بها، وما يمكن القيام به من أنشطة بها.

وأضافت «الشوادفي»، خلال حوارها مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية«TEN»، الأحد، أن الوزارة تقوم بعرض الفرص السياحية بالمحميات عبر مواقع التواصل، موضحة أن أزمة كورونا ورغبة الناس في زيارة أماكن مفتوحة ساهم في زيادة الإقبال على المحميات، موضحة أن محمة رأس محمد، ونبق، والغابة المتحجرة من أهم المحميات التي يتوافر بها أنشطة ترفيهية وسياحيّة.

وتابعت مساعدة وزير البيئة لشئون السياحة البيئة، أنه تم تخفيض تذاكر زيارة المحميات بنسبة 50%؛ لتشجيع الشباب في المحافظات على زيارة المحميات، موضحةً أن تم التعاون مع وزارة السياحة لوضع إطار عام لشكل نزل البيئة لكونه لم يكن مصنف من قبل، وجاري مناقشته لتقديمه للاعتماد من وزارة السياحة، وتم وضع بعض الاشتراطات للفنادق الموجودة لتحديث شهادة العلامة الخضراء الخاصة بها.